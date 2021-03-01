1 марта приятно вспомнить о праздничных датах, выпадающих на первый месяц весны, любой украинец сможет выбрать праздник себе по вкусу

Об этом пишет "Униан".

В первый месяц весны можно отметить приходящие на него праздники. Все они настолько разнообразны и примечательны, что из длинного перечня можно выбрать понравившуюся дату.

Конечно, самым большим и радостным может стать праздник 8 марта. Эта дата традиционно принадлежит Международному женскому дню. В этот день жители Украины официально отдыхают от работы, дарят всем женщинам подарки.

После 8 марта идет Масленица, предполагающая изготовление и поедание традиционных блинов. Следующим будет Великий пост, для всех христиан он является подготовкой к Светлому воскресенью.

Во второй половине марта отметят День Службы безопасности Украины, а также День Национально гвардии.

Очередной переход на летнее время ожидает нас в конце марта.

Перечень всех памятных и праздничных дат в марте начинается с 1 марта, когда отмечается Всемирный день иммунитета, Всемирный день гражданской обороны и День "Ноль дискриминации".

3 марта отмечают Всемирный день писателя, а также Всемирный день дикой природы. Вселенская родительская суббота выпадает на 6 марта. Всемирный день детского телевидения и радиовещания празднуют 7 марта.

Международный женский день совпадает с началом Масленицы 8 марта. День рождения выдающегося писателя и поэта Тараса Шевченко отмечают 9 марта.

Всемирный день защиты прав потребителей и начало Великого поста выпадает на 15 марта.

Всемирный день водных ресурсов и День танкиста празднуют 22 марта. Работники метеорологических станций могут отметить свой профессиональный праздник 23 марта.

25 марта в Украине отмечается День Службы безопасности. На следующий день, 26 марта, День Национальной гвардии Украины.

27 марта празднуется Международный день театра, Час Земли. На эту дату приходится и Пейсах ( еврейская Пасха, которую начинают справлять после захода солнца)

Переход на летнее время выпадает на 28 марта.

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