В сети показали условия одной из украинских больниц

Как передает Politeka.net, соответственные кадры опубликовал Valeri Sivokonuk в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



"А зачем тот лифт. Самое главное "Большая стройка". Шепетовка довольна. Анестезиологи все выдержат", - говорится в подписи к посту.

На опубликованных кадрах видно, как медики транспортируют больного на носилках ступеньками медучреждения.

"Ой, я не могу!", "Аккуратненько, чтобы никого не придавил", - переговаривались медики на видео.

Кадры вызвали негодование украинцев в сети:

"Это просто издевательство над людьми! Кто с этим не сталкивался не поймет, мы несколько лет назад бабулю нашу с поломанным бедром носили в травматологию, на снимок, обратно в травматологию ... такие отделения как хирургия, травматология, тем более реанимация должны быть на 1 этаже или лифт обязательно!", "Это капец, это стыд и позор, к чему мы дожили", "Кошмар", - писали в комментариях под видео.

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