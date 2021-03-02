В сети показали условия одной из украинских больниц
Как передает Politeka.net, соответственные кадры
"А зачем тот лифт. Самое главное "Большая стройка". Шепетовка довольна. Анестезиологи все выдержат", - говорится в подписи к посту.
На опубликованных кадрах видно, как медики транспортируют больного на носилках ступеньками медучреждения.
"Ой, я не могу!", "Аккуратненько, чтобы никого не придавил", - переговаривались медики на видео.
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Кадры вызвали негодование украинцев в сети:
"Это просто издевательство над людьми! Кто с этим не сталкивался не поймет, мы несколько лет назад бабулю нашу с поломанным бедром носили в травматологию, на снимок, обратно в травматологию ... такие отделения как хирургия, травматология, тем более реанимация должны быть на 1 этаже или лифт обязательно!", "Это капец, это стыд и позор, к чему мы дожили", "Кошмар", - писали в комментариях под видео.
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