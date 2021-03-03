В сети показали, как выглядит отделение для больных коронавирусом в Ужгороде

Как передает Politeka.net, соответственные кадры опубликовал фотограф Сергей Худак на своей страничке в Facebook.
По его словам, медучреждение сейчас забито пациентами, котрые нуждаются в кислородной поддержке.
"А так, в принципе, нам, конечно, плевать на то, что нас уже умоляют с дрожью в голосе соблюдать все эти санитарные нормы. В мае прошлого года в ковидном отделении этого заведения было около 40 пациентов, и это казалось ужасом, сейчас - 75. А так, в принципе, нам, конечно, плевать... Люди, задумайтесь, пожалуйста", - сообщил он в подписи к снимкам.

Украинцы были впечатлены кадрами, а некоторые поделились своими трагическими историями.

"Мои родственники сейчас в больнице тяжелые, без кислорода им очень трудно. Врачи уже с ног падают, говорят, что трудно и физически и морально", "Печально, людям безразлично на других, пока их самих это не коснётся", "Где-то как на фото умирал мой отец ...", "Из-за легкомысленности людей и такая ситуация. В-третьих, если есть претензии к медикам, их можно выразить сами, а не упрекать автору, что он этого не делает", - писали в комментариях под постом.

коронавирус, больница, врачи

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