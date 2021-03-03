В сети показали, как выглядит отделение для больных коронавирусом в Ужгороде





Как передает Politeka.net , соответственные кадры опубликовал фотограф Сергей Худак на своей страничке в Facebook.

По его словам, медучреждение сейчас забито пациентами, котрые нуждаются в кислородной поддержке.

"А так, в принципе, нам, конечно, плевать на то, что нас уже умоляют с дрожью в голосе соблюдать все эти санитарные нормы. В мае прошлого года в ковидном отделении этого заведения было около 40 пациентов, и это казалось ужасом, сейчас - 75. А так, в принципе, нам, конечно, плевать... Люди, задумайтесь, пожалуйста", - сообщил он в подписи к снимкам.