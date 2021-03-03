Украинцы были впечатлены кадрами, а некоторые поделились своими трагическими историями.
"Мои родственники сейчас в больнице тяжелые, без кислорода им очень трудно. Врачи уже с ног падают, говорят, что трудно и физически и морально", "Печально, людям безразлично на других, пока их самих это не коснётся", "Где-то как на фото умирал мой отец ...", "Из-за легкомысленности людей и такая ситуация. В-третьих, если есть претензии к медикам, их можно выразить сами, а не упрекать автору, что он этого не делает", - писали в комментариях под постом.
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