На Львовщине будут судить украинца, который насмерть сбил несовершеннолетнюю девушку

Как передает Politeka.net, обстоятельства дела сообщили в отделе коммуникаций Национальной полиции Львовской области.

Жуткое ДТП произошло еще в начале января этого года.

Правоохранители установили, что 26-летний местный житель, двигаясь на скорости более 100 км/ч потерял контроль над транспортным средством.

"Неуправляемый автомобиль выехал на полосу встречного движения, далее - на тротуар, где совершил наезд на пешехода – 16-летнюю девушку, также Жительницу Турки. От полученных травм девушка скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении.

За содеянное подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

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Авария произошла 26 февраля. Правоохранителям удалось выяснить, что 21-летний местный житель за рулем «ВАЗ 2107» отвлекся от дороги и, не справившись с управлением, допустил наезд на двух малолетних мальчиков.

С травмами различной тяжести детей госпитализировали в местную больницу.



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