На Прикарпатье значительно ухудшилась эпидемиологическая ситуация
Как передает Politeka.net, о происходящем в одной из местных больниц рассказала журналистка Анастасия Нагорная на своей страничке в Facebook.
По ее словам, большинство людей перенесет или уже перенесло ковид легко, но тяжелобольных будет густеть кровь, плавится мозг, не будет хватать воздуха, а легкие станут похожими на печень - твердые и сжатые.
"Иногда ждешь новой смены врачей - словно солнышка, что сходит. Потому что понимаешь, что пациент какой-то вот-вот умрет. Очень хочется убежать и не видеть", - передает журналистка слова одного из местных врачей.
Анастасия отметила, что в больнице есть бесплатные лекарства, но их не хватает.
"Людям страшно, они ищут дорогие лекарства, покупают их. Ну, если есть деньги. А еще плачут. Говорят, "я умираю". Или во множественном числе "умираем", - рассказывает журналистка.
Анастасия вспомнила трагический случай, когда в больнице умерли два брата
"Привезли одного брата, а он говорит "имею дурные предчувствия". Тут у многих дурные предчувствия. Нехватка кислорода рождает панику. Неистовую, дикую панику. И "дурные предчувствия". Когда первый брат уже умер, а второй лежал в больнице, то их мама кричала "Спасите мне хотя бы одного ребенка! Спасите хотя бы одного" Они не были совсем детьми. Один 1979 года рождения, другой - 1974 года", - рассказала журналистка.
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