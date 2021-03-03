По ее словам, большинство людей перенесет или уже перенесло ковид легко, но тяжелобольных будет густеть кровь, плавится мозг, не будет хватать воздуха, а легкие станут похожими на печень - твердые и сжатые.

"Иногда ждешь новой смены врачей - словно солнышка, что сходит. Потому что понимаешь, что пациент какой-то вот-вот умрет. Очень хочется убежать и не видеть", - передает журналистка слова одного из местных врачей.

Анастасия отметила, что в больнице есть бесплатные лекарства, но их не хватает.





"Людям страшно, они ищут дорогие лекарства, покупают их. Ну, если есть деньги. А еще плачут. Говорят, "я умираю". Или во множественном числе "умираем", - рассказывает журналистка.

Анастасия вспомнила трагический случай, когда в больнице умерли два брата