Как считаете, кто прав в этой ситуации?

Во Львове концерт уличных музыкантов закончился их избиением

Как передает Politeka.net, кадры опубликовала Виктория Шевчук на своей страничке в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Инцидент произошел, площе Рынок в центре города.

Судя из видео, девушка, подписанная в соцсетях как Наталья Маркевич, возмутилась тем, что музыканты исполняли русскоязычную песню.

"Вы находитесь в общественном месте, вы нарушаете закон", - говорит девушка на видео.

В ответ парень за микрофоном пытался объяснить, что действия статьи Закона об обеспечении функционирования украинского языка распространяется только на общественные заведения.

В итоге парень не выдержал и перешел на российский язык.

"Я русскоязычный? И что? Кто мне запретит? Я буду общаться на том языке, на котором мне комфортно", - заявил он.

Словесная перепалка продолжалась чуть более минуты.

Как выяснилось позже, музыканта после инцидента избили, а инструменты сломали.

Напомним, "Дядя, тебя отсюда вынесут": в школе разгорелся скандал из-за украинского языка