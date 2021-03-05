Во Львове концерт уличных музыкантов закончился их избиением
Как передает Politeka.net, кадры опубликовала Виктория Шевчук на своей страничке в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Инцидент произошел, площе Рынок в центре города.
Судя из видео, девушка, подписанная в соцсетях как Наталья Маркевич, возмутилась тем, что музыканты исполняли русскоязычную песню.
"Вы находитесь в общественном месте, вы нарушаете закон", - говорит девушка на видео.
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В ответ парень за микрофоном пытался объяснить, что действия статьи Закона об обеспечении функционирования украинского языка распространяется только на общественные заведения.
В итоге парень не выдержал и перешел на российский язык.
"Я русскоязычный? И что? Кто мне запретит? Я буду общаться на том языке, на котором мне комфортно", - заявил он.
Словесная перепалка продолжалась чуть более минуты.
Как выяснилось позже, музыканта после инцидента избили, а инструменты сломали.
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