Избитый во Львове за российские песни парень оказался внуком народного артиста Украины

По словам парня, которого зовут Максим Витошинский, в тот вечер он пел на площади. Неизвестные заказали у него песню Высоцкого про Одессу, из-за которой и начался конфликт - музыканта попросили прекратить петь на русском языке в центре Львова. Видео можно посмотреть в конце новости.

Как рассказал парень, на следующий день к нему "подлетели семеро" и "начали все крушить", передает "Страна".

Ситуацию Максим называет провокацией:

"Я считаю, что у творчестве нет языка. Я - русскоязычный украинец. А мой дедушка - Роман Зенонович Витошинский, народный артист Украины",

- заявил Максим Витошинский.

Роман Витошинский - уроженец Тернопольской области, был выдающимся украинским оперным певцом (годы жизни 1940 - 2019). Он был солистом Львовского театра оперы и балета, народным артистом Украины стал в 1990 году.

Максим считает, что ничего противоправного не совершил.

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Депутат на своей странице в Facebook извинился перед коллегами за свое выступление на русском.

"Разволновался, потому и выступал на русском языке и не смог донести свою мысль на украинском, хотя до того, выступая с места, всегда доносил свою позицию на украинском", - сообщил Дорошенко.

Депутат заявил, что в быту использует русский язык, но пообещал в публичных выступлениях говорить на украинском.

Напомним, продавщица потеряла работу из-за языкового закона, детали скандала: "на просьбу говорить на украинском ответила...".

Также Politeka писала, что в одесском магазине сцепились из-за украинского, видео: "мова – это говяжий язык".

Ранее Politeka сообщала, что в Одессе массово жалуются на обслуживание не на украинском: больше доносов только в Киеве и Львове.