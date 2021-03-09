Водитель маршрутки не захотел везти дочь погибшего воина АТО
Об этом дочь бойца Диана Минько рассказала в Facebook.
"Когда я зашла в маршрутку и показала этому водителю удостоверение, он сказал мне: "Да иди отсюда с этим удостоверением". Я извиняюсь, куда идти? Что я вам такого сделала? Вы меня на горбе везете? И это уже не первая такая ситуация!
Я бы сейчас все отдала за то, чтобы у меня этого права не было, а чтобы у меня был жив папа, ради кого там на передовой гибнут невинные люди? Ради таких бессовестных людей?" - возмутилась Диана.
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Девушка обратилась к водителю:
"Уважаемый господин водитель, если вы сейчас это читаете, то я хочу вам пожелать, чтобы ваши дети никогда не имели такого права как у меня, до свидания, и удачных поисков работы", - написала дочь погибшего воина.
Видео можно посмотреть здесь.
Ранее мы писали, что в Харькове, выступавший на русском языке депутат, исключен из фракции
Александр Дорошенко выступал во время сессии облсовета на русском языке, чем, по мнению фракции, нарушил Закон о языке.
Депутат на своей странице в Facebook извинился перед коллегами за свое выступление на русском.
"Разволновался, потому и выступал на русском языке и не смог донести свою мысль на украинском, хотя до того, выступая с места, всегда доносил свою позицию на украинском", - сообщил Дорошенко.
Депутат заявил, что в быту использует русский язык, но пообещал в публичных выступлениях говорить на украинском.
Напомним, продавщица потеряла работу из-за языкового закона, детали скандала: "на просьбу говорить на украинском ответила...".
Также Politeka писала, что в одесском магазине сцепились из-за украинского, видео: "мова – это говяжий язык".
Ранее Politeka сообщала, что в Одессе массово жалуются на обслуживание не на украинском: больше доносов только в Киеве и Львове.