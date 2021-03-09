"Когда я зашла в маршрутку и показала этому водителю удостоверение, он сказал мне: "Да иди отсюда с этим удостоверением". Я извиняюсь, куда идти? Что я вам такого сделала? Вы меня на горбе везете? И это уже не первая такая ситуация!

Я бы сейчас все отдала за то, чтобы у меня этого права не было, а чтобы у меня был жив папа, ради кого там на передовой гибнут невинные люди? Ради таких бессовестных людей?" - возмутилась Диана.

Девушка обратилась к водителю:

"Уважаемый господин водитель, если вы сейчас это читаете, то я хочу вам пожелать, чтобы ваши дети никогда не имели такого права как у меня, до свидания, и удачных поисков работы", - написала дочь погибшего воина.

Видео можно посмотреть здесь.

Ранее мы писали, что в Харькове, выступавший на русском языке депутат, исключен из фракции

Александр Дорошенко выступал во время сессии облсовета на русском языке, чем, по мнению фракции, нарушил Закон о языке.

Депутат на своей странице в Facebook извинился перед коллегами за свое выступление на русском.

"Разволновался, потому и выступал на русском языке и не смог донести свою мысль на украинском, хотя до того, выступая с места, всегда доносил свою позицию на украинском", - сообщил Дорошенко.

Депутат заявил, что в быту использует русский язык, но пообещал в публичных выступлениях говорить на украинском.

Напомним, продавщица потеряла работу из-за языкового закона, детали скандала: "на просьбу говорить на украинском ответила...".

Также Politeka писала, что в одесском магазине сцепились из-за украинского, видео: "мова – это говяжий язык".

Ранее Politeka сообщала, что в Одессе массово жалуются на обслуживание не на украинском: больше доносов только в Киеве и Львове.