Поляка, который досмерти избил украинца, наказали

Инцидент произошел в мае 2019 года в микрорайоне Балуты в Лодзи. Алкогольное застолье переросло в избиение украинца, через 2 дня после этого украинец умер.

Окружной суд в Лодзи огласил приговор по делу смертельного избиения. Как сообщает "radiolodz.pl" суд признал виновным обвиняемого гражданина Польши в избиении со смертельным исходом.

Мужчину приговорили к 10 годам заключения. Уличные камеры зафиксировали, как поляк фактически выбросил жертву на улицу из дома и уже без сознания продолжал волочить его по земле.

Ранее мы писали, что водитель маршрутки не захотел везти дочь погибшего воина АТО

"Когда я зашла в маршрутку и показала этому водителю удостоверение, он сказал мне: "Да иди отсюда с этим удостоверением". Я извиняюсь, куда идти? Что я вам такого сделала? Вы меня на горбе везете? И это уже не первая такая ситуация! Я бы сейчас все отдала за то, чтобы у меня этого права не было, а чтобы у меня был жив папа, ради кого там на передовой гибнут невинные люди? Ради таких бессовестных людей?" - возмутилась Диана. Девушка обратилась к водителю: "Уважаемый господин водитель, если вы сейчас это читаете, то я хочу вам пожелать, чтобы ваши дети никогда не имели такого права как у меня, до свидания, и удачных поисков работы", - написала дочь погибшего воина. Видео можно посмотреть здесь.

Напомним, продавщица потеряла работу из-за языкового закона, детали скандала: "на просьбу говорить на украинском ответила...".

Также Politeka писала, что в одесском магазине сцепились из-за украинского, видео: "мова – это говяжий язык".

Ранее Politeka сообщала, что в Одессе массово жалуются на обслуживание не на украинском: больше доносов только в Киеве и Львове.