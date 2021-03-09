На Прикарпатье оборвалась жизнь украинского хирурга
Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщили на Facebook-страничке Асоциации хирургов Ивано-Франковской области.
Сердце выдающегося хирурга и профессора Тернопольского национального медицинского университета Михаила Ефимовича Ничитайло остановилось на 74 году жизни.
"Правление Асоциации хирургов Ивано-Франковской области и все хирургическая община Прикарпатья глубоко скорбит по поводу непоправимой утраты, преждевременной смерти Ничитайла Михаила Ефимовича, доктора медицинских наук, профессора, член-корреспондента Национальной академии медицинских наук Украины, Заслуженного врача Украины, Лауреата Государственной премии Украины, Почетного члена Всемирного общества хирургов", - говорится в сообщении.
На медицинском портале, где предоставлена информация о медике, украинцы благодарили Михаила Ефимовича за проделанную работу.
"Врач высшей категории не на словах, а на деле. Самое главное учит молодых врачей, передает свой богатейший опыт", "Хирург от Бога. Человек с большой буквы", "Спасибо, за сохраненные жизни!", "7 марта Михаил Ефимович умер. Царство небесное и светлая память этому достойному Человеку. Скорбим", - писали украинцы в сети.
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