В больнице на Житомирщине пациентка избила семейного врача
Как передает Politeka.net, об инциденте в одном из медучреждений Бердичева рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Причиной такого поступка женщины стало долгое ожидание в очереди.
Она подняла скандал, а медик, которая пыталась ее успокоить, получила кулаком по голове.
Как оказалось, обидчица врача работает судьей.
Из-за полученных травм, 45-летняя семейная врач попала под капельницу в отделение хирургии.
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По ее словам, ее обидчица пришла в амбулаторию со своим мужем и была нервозная из-за длинной очереди.
"Зашла женщина в кабинет со скандалом, что стоит в очереди уде полтора часа", - вспоминает пострадавшая.
По словам врача, в тот день у нее было 52 пациента из-за того, что медиков амбулатории осталось лишь два из четырех - остальные заболели коронавирусом. Поэтому и образовалась такая долгая очередь.
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