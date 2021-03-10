В больнице на Житомирщине пациентка избила семейного врача

Как передает Politeka.net, об инциденте в одном из медучреждений Бердичева рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Причиной такого поступка женщины стало долгое ожидание в очереди.

Она подняла скандал, а медик, которая пыталась ее успокоить, получила кулаком по голове.



Как оказалось, обидчица врача работает судьей.

Из-за полученных травм, 45-летняя семейная врач попала под капельницу в отделение хирургии.

По ее словам, ее обидчица пришла в амбулаторию со своим мужем и была нервозная из-за длинной очереди.

"Зашла женщина в кабинет со скандалом, что стоит в очереди уде полтора часа", - вспоминает пострадавшая.

По словам врача, в тот день у нее было 52 пациента из-за того, что медиков амбулатории осталось лишь два из четырех - остальные заболели коронавирусом. Поэтому и образовалась такая долгая очередь.

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