В детском саду унизили девочку и прислали родителям фото
Причина в том, что родители малышки не сдали деньги в родительский комитет.
Об этом сообщил отец девочки и блогер Горный Уарабей на своей странице в Facebook.
Папа девочки написал, что ему прислали фото, как его дочь осталась без подарка и сидит одна, в то время как другие детки играют без нее.
"Совок продолжается? С каких пор родительские комитеты (комитеты, в 2021 году!!) влияют на образовательный процесс в детских садах? Садик № 42 "Перлинка". Не сдал деньги на очередные поборы от "комитета" в группу, и они решили демонстративно унизить мою девочку. У нас же вроде запрещены всякие комитеты, сборы и все такое, СССР же давно не существует?" - написал отец.
Праздничный Киркоров затискал в объятиях Полякову и Ротару, неожиданно унизив Пугачеву: "Пусть ее Галкин поздравляет"
Сын 91-летнего Чапкиса показал, в каких условиях живет его отец после свадьбы с молодой: "Красное белье и..."
Анджелина Джоли, оставшись без лифчика, обтянула свои прелести почти невидимым шелком: "Разжигаешь страсть..."
Сын 91-летнего Чапкиса показал изможденного отца в бинтах, где он сейчас: "Пожалуйста, Боже, помоги..."
Бывший парень Мишель Андраде Ломакин огорошил неожиданным признанием: "Кошмар, не хотел бы…"
Ранее мы писали, что водитель маршрутки не захотел везти дочь погибшего воина АТО
Об этом дочь бойца Диана Минько рассказала в Facebook.
"Когда я зашла в маршрутку и показала этому водителю удостоверение, он сказал мне: "Да иди отсюда с этим удостоверением". Я извиняюсь, куда идти? Что я вам такого сделала? Вы меня на горбе везете? И это уже не первая такая ситуация!
Я бы сейчас все отдала за то, чтобы у меня этого права не было, а чтобы у меня был жив папа, ради кого там на передовой гибнут невинные люди? Ради таких бессовестных людей?" - возмутилась Диана.
Девушка обратилась к водителю:
"Уважаемый господин водитель, если вы сейчас это читаете, то я хочу вам пожелать, чтобы ваши дети никогда не имели такого права как у меня, до свидания, и удачных поисков работы", - написала дочь погибшего воина.
Напомним, продавщица потеряла работу из-за языкового закона, детали скандала: "на просьбу говорить на украинском ответила...".
Также Politeka писала, что в одесском магазине сцепились из-за украинского, видео: "мова – это говяжий язык".
Ранее Politeka сообщала, что в Одессе массово жалуются на обслуживание не на украинском: больше доносов только в Киеве и Львове.