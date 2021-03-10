В детском саду унизили девочку и прислали родителям фото



Причина в том, что родители малышки не сдали деньги в родительский комитет.

Об этом сообщил отец девочки и блогер Горный Уарабей на своей странице в Facebook.

Папа девочки написал, что ему прислали фото, как его дочь осталась без подарка и сидит одна, в то время как другие детки играют без нее.

"Совок продолжается? С каких пор родительские комитеты (комитеты, в 2021 году!!) влияют на образовательный процесс в детских садах? Садик № 42 "Перлинка". Не сдал деньги на очередные поборы от "комитета" в группу, и они решили демонстративно унизить мою девочку. У нас же вроде запрещены всякие комитеты, сборы и все такое, СССР же давно не существует?" - написал отец.

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