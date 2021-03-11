На Волыни готовятся к наводнению
В области уже подтопило 25 тысяч гектаров пастбищ и сенокосов, в реках поднялся уровень воды, движение транспорта в затопленных селах практически остановилось, говорится в сюжете "Джедаи" на канале 2+2.
Коммунальщики утверждают, что в подтоплении виноваты сами люди, которые в свое время строили дома на опасных берегах реки Стоход.
"Если уровень воды еще на 20 сантиметров поднимется, будет подтопление самого здания. Здесь вина самих жителей, которые строятся там, где не нужно строиться", — убежден Виктор Крысько, начальник Любешовского эксплуатационного участка.
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Ранее мы писали, во Львовской области суд освободил от наказания водителя, который переехал 4-летнюю девочку
Инцидент произошел на парковке магазина в августе 2020 года.
Автомобиль Volkswagen Golf, сдавая назад, несколько раз переезжает девочку, которая попала под колеса, пока его не останавили очевидцы.
Ребенок получил травмы головы, туловища, рук и ног, ушиб печени и легких, а также сотрясение головного мозга.
Водитель свою вину в произошедшем признал, а родители девочки согласились отказаться от любых претензий, ведь обвиняемый полностью возместил им «моральные и материальные убытки».
Суд освободил 19-летнего молодого человека от уголовной ответственности в связи с его примирением с семьей потерпевшей.
Напомним, продавщица потеряла работу из-за языкового закона, детали скандала: "на просьбу говорить на украинском ответила...".
Также Politeka писала, что в одесском магазине сцепились из-за украинского, видео: "мова – это говяжий язык".
Ранее Politeka сообщала, что в Одессе массово жалуются на обслуживание не на украинском: больше доносов только в Киеве и Львове.