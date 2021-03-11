На Волыни готовятся к наводнению

В области уже подтопило 25 тысяч гектаров пастбищ и сенокосов, в реках поднялся уровень воды, движение транспорта в затопленных селах практически остановилось, говорится в сюжете "Джедаи" на канале 2+2.

Коммунальщики утверждают, что в подтоплении виноваты сами люди, которые в свое время строили дома на опасных берегах реки Стоход.

"Если уровень воды еще на 20 сантиметров поднимется, будет подтопление самого здания. Здесь вина самих жителей, которые строятся там, где не нужно строиться", — убежден Виктор Крысько, начальник Любешовского эксплуатационного участка.