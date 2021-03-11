Вблизи детской больницы под окнами нашли труп

Труп обнаружили утром 11 марта вблизи городской детской больницы в Черкассах.

Об этом сообщила пресс-секретарь областного центра экстренной медицинской помощи и медицина катастроф Ирина Назарок, передает портал "Про все".

По ее словам, около 7 часов утра поступил вызов, что на улице Елены Телиги лежит человек в крови.

Стало известно, что 50-летний мужчина выпал с четвертого этажа.

От полученных травм мужчина скончался до приезда скорой.

Ранее мы писали, во Львовской области суд освободил от наказания водителя, который переехал 4-летнюю девочку

Инцидент произошел на парковке магазина в августе 2020 года.

Автомобиль Volkswagen Golf, сдавая назад, несколько раз переезжает девочку, которая попала под колеса, пока его не останавили очевидцы.

Ребенок получил травмы головы, туловища, рук и ног, ушиб печени и легких, а также сотрясение головного мозга.

Водитель свою вину в произошедшем признал, а родители девочки согласились отказаться от любых претензий, ведь обвиняемый полностью возместил им «моральные и материальные убытки».

Суд освободил 19-летнего молодого человека от уголовной ответственности в связи с его примирением с семьей потерпевшей.