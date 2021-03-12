Сильный пожар вспыхнул в ТЦ - людей экстренно эвакуируют

Огонь со здания перебросился на припаркованные внизу авто.

Пожар в ТЦ «Скала» произошел в Самаре в пятницу утром.

«По прибытии установлено, что происходит горение фасада на втором и третьем этажах торгово-офисного центра на площади 150 кв. м»,– говорится в сообщении.

Предварительно, пострадавших нет, пожар уже локализован.

Ранее мы писали, во Львовской области суд освободил от наказания водителя, который переехал 4-летнюю девочку

Инцидент произошел на парковке магазина в августе 2020 года.

Автомобиль Volkswagen Golf, сдавая назад, несколько раз переезжает девочку, которая попала под колеса, пока его не останавили очевидцы.

Ребенок получил травмы головы, туловища, рук и ног, ушиб печени и легких, а также сотрясение головного мозга.

Водитель свою вину в произошедшем признал, а родители девочки согласились отказаться от любых претензий, ведь обвиняемый полностью возместил им «моральные и материальные убытки».

Суд освободил 19-летнего молодого человека от уголовной ответственности в связи с его примирением с семьей потерпевшей.