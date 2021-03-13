В Херсонской области было найдено тело 7-летней Маши Борисовой
Местные жители находятся на грани самосуда над убийцей, передает "Сегодня".
Глава села Роман Пустовой рассказал, что люди готовы сами устроить расправу над подозреваемым в страшном преступление.
Как рассказали местные, в семье девочки иногда злоупотребляли алкоголем и в их доме часто бывали разные гости.
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Тело 7-летней Маши нашли в сарае на Херсонщине, всплыли детали пропажи девочки: что случилось в роковой день
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Есть информация, что в совершении преступления подозревается сразу несколько человек - крестный отец девочки и собственник сарая, в котором нашли тело ребенка.
Полицейская собака, по информации местным жителей, приводила сотрудников правоохранительных органов и в дома кума семьи, и в постройку, где была найдена убитой Маша.
В настоящее время ведется следствие.
Ранее мы писали, что на Херсонщине нашли тело 7-летней Маши Борисовой, которая исчезла 7 марта
В соцсети указывают на странности в расследовании убийства.
Так, Назар Приходько в Facebook пишет, что когда Маша пропала, она гуляла со старшим братом, который по возвращению домой не смог объяснить, куда делась сестра.
"Первое что меня насторожило в этой истории - брат. Как это 10-летний ребенок не может объяснить, куда делась сестра, а? А тут и мать говорит, что ее нет в селе ... Ну ок, возьмем за основу похищения: если следы Марии обрываются на остановке, значит ее посадили в машину. Учитывая то, где ее нашли - то похитителем может быть односельчанин, которому девочка доверяла и которого знала", - пишет Приходько.
Ранее мы писали, что поиски 7-летней девочки на Херсонщине закончились трагически: "Тело обнаружили в..." .
Как сообщала Politeka, харьковские волонтеры больше 4-х дней искали 7-летнюю девочку, детали.
Также Politeka писала, что маленький харьковчанин оставил записку перед исчезновением, фото.