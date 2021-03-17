Ракеты "Нептун", которые ВСУ недавно получили, показали в действии
На кадрах "Украинского милитарного портала" в Фейсбук показаны запуски и полет крылатых ракет, предназначенных для поражения вражеских кораблей.
"Такую красоту сегодня получили наши Военно-морские силы. Еще осенью прошлого года мало кто верил, что нам удастся, а сегодня Минобороны официально сообщило о получении опытного образца берегового ракетного комплекса "Нептун", производства конструкторского бюро "Луч", - говорится в сообщении.
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Ранее мы писали, на Волыни готовятся к наводнению
В области уже подтопило 25 тысяч гектаров пастбищ и сенокосов, в реках поднялся уровень воды, движение транспорта в затопленных селах практически остановилось,.
Коммунальщики утверждают, что в подтоплении виноваты сами люди, которые в свое время строили дома на опасных берегах реки Стоход.
"Если уровень воды еще на 20 сантиметров поднимется, будет подтопление самого здания. Здесь вина самих жителей, которые строятся там, где не нужно строиться", — убежден Виктор Крысько, начальник Любешовского эксплуатационного участка.
Напомним, продавщица потеряла работу из-за языкового закона, детали скандала: "на просьбу говорить на украинском ответила...".
Также Politeka писала, что в одесском магазине сцепились из-за украинского, видео: "мова – это говяжий язык".
Ранее Politeka сообщала, что в Одессе массово жалуются на обслуживание не на украинском: больше доносов только в Киеве и Львове.