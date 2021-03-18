Эпидемиологическая ситуация значительно ухудшилась на Житомирщине
Как передает Politeka.net, о происходящем в местных больницах рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Так, за последние дни в городе наблюдается резкий прирост больных коронавирусом. Дело дошло до того, что скорые не успевают подвозить новых пациентов.
Большинство пациентов доставляют уже в тяжелом состоянии. Но по словам медиков, многие больные приходят в больницу сами, не дожидаясь кареты скорой.
Мест для больных пока хватает, но судя по росту количества больных, все может измениться.
Наихудшая ситуация с койками кроме Житомира в Новоград-Волынском и Бердичеве. Там заполняемость больниц более 90 процентов.
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Отметим, что Житомирщина попала в красную зону 3 марта после Ивано-Франковской и Черновицкой. Количество инфицированных все время растет, а параллельно и нагрузка на медицинскую систему.
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