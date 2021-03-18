Из-за обстрелов боевиков Украина потеряла еще одного героя

Как пишет Politeka.net со ссылкой на страницу Оперативного командования "Север" в Facebook, 18 марта боевики в очередной раз нарушили перемирие, обстреляв позиции украинских военных. В результате обстрелов погиб боец ВСУ.

Сообщается, что боевики обстреливали позиции украинских защитников в районе Южного из артиллерийского вооружения и автоматического оружия. Один из бойцов получил пулевое ранение. Медицинская помощь была оперативно оказана, но спасти военного не удалось.

Отмечается, что украинская сторона была вынуждена открыть ответный огонь. О действиях вооруженных формирований было сразу же сообщено представителям ОБСЕ.

В комментариях под постом украинцы выразили слова сочувствия родственникам погибшего.

«Светлая память воину, горькая новость, очень тяжело, спасибо за Украину, искренние соболезнования семье, когда же эти рашисты получать по заслугам?!», «Опять слезы. Опять сироты. Низкий поклон Тебе Защитнику. Вечная Память», «Кто? Почему пишите как о манекене! Это живого человека убили! Мы потеряли защитника и хотим знать, кого убили враги! Вечная память!», - пишут пользователи сети в Facebook.

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