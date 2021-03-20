Российские оккупанты на Донбассе в очередной раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего был смертельно ранен боец ВСУ

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Оперативно-тактической группировки "Север".

Так, сегодня, 20 марта, вооруженные формирования РФ в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел украинских позиций на Донбассе.

В частности, из стрелкового оружия обстреливались позиции ВСУ неподалеку от населенного пункта Шумы Донецкой области.

"В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но, к сожалению, от полученных ранений он скончался во время эвакуации в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

О личности погибшего воина пока что не сообщается.

"Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника. На обстрел российско-оккупационных войск наши защитники открыли ответный огонь. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - говорится в сообщении ОТУ "Север".

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