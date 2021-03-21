Сегодняшним молодым украинцам, скорее всего, не стоит рассчитывать на государственную пенсию

Есть несколько способов, как получать достойные выплаты из собственных накоплений в течение 10-20 лет после выхода на заслуженный отдых, передает "Обозреватель".

Эти методы не требуют больших вложений на старте и касаются инвестирования в себя:

- открыть банковский депозит;

- приобрести облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ);

- открыть счет в негосударственном пенсионном фонде;

- оформить пенсионное страхование.

И вклад в банке, и ОВГЗ эксперты называют одними из самых надежных механизмов копить деньги, так как все вклады защищены государством, и даже рекомендуют их комбинировать.

Но следует помнить, что вышеупомянутые методы инвестирования - краткосрочные. Депозит можно открыть сроком на два года, а разместить ОВГЗ - максимально до пяти лет. Очевидно, что это подходит только самым ответственным, так как может возникнуть огромный соблазн потратить деньги на что-то более актуальное, не дожидаясь выхода на заслуженный отдых.

Тогда на выручку приходят негосударственные пенсионные фонды и пенсионное страхование.

К примеру, если украинец в возрасте 30 лет начнет со своей зарплаты в размере 12 000 грн ежемесячно отправлять на счет в НПФ 0,5% от зарплаты, а это 600 гривен, то к моменту выхода на пенсию в возрасте 60 лет действительно можно накопить более 1 миллиона гривен. Тогда в следующие 15 лет (с учетом продолжения начисления процентов) человек будет ежемесячно получать 15 342 грн. И даже без учтения уровня инфляции, все равно реально выйти миллионером на пенсию, если уже сейчас начать копить таким способом.

Отложить деньги на безбедную старость можно и с помощью страхования. Однако надо учитывать жесткий отбор кандидатов для программ страхования жизни. Если по каким-то параметрам человек не подходит, ему могут отказать в пенсионном страховании (лица с инвалидностью, люди старше 55 лет, с серьёзными заболеваниями и т.д.).

Ранее мы рассказывали, украинцам светит новый вид пенсий - за "особые заслуги". Соответствующий законопроект уже в Верховной Раде. Так, те, кто имеет награды и грамоты от Верховной Рады, могут рассчитывать на прибавку в размере 20-25%, если, конечно, закон будет принят.

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