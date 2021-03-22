Локдаун во Львове продлили до 4 апреля
Такое решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям Львова.
При этом мэр города Андрей Садовой сетует на нехватку медперсонала, говорит город остро в них нуждается.
Важно отметить, что за минувшие сутки во Львовской области было зарегистрировано 937 новых случаев заболевания коронавирусом.
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"Сегодня принято решение о развертывании временного госпиталя на базе помещений медицинского университета, которые они арендуют в Больнице скорой помощи. Обратились в Минздрав с просьбой внести детскую больницу на Орлика в перечень медучреждений, которые лечат детей, больных коронавирусом", — говорится в сообщении мэра.
Ранее мы писали, что в МОЗ снова обновили карантинное зонирование
22 марта в Украине красных зон стало больше.
Видимо, введення третього локдауна по всей стране не за горами, так как теперь в красной зоне находится Киев, а также Киевская, Житомирская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская, Одесская и Сумская области.
Остальные регионы относятся к "желтому" уровню опасности.
Премьер-министр Украины ранее сообщил, что в Украине могут ввести локдаун по всей стране, если все регионы попадут в «красную» зону.
К слову, о новой волне коронавируса в Украине, Шмыгаль рассказал, когда введут жесткий локдаун: "К сожалению...".
Как сообщала Politeka, украинские города начали переходить на жесткий карантин, закрывается общепит и не только: что будет дальше.
Также Politeka писала о новом локдауне, в Минздраве предупредили украинцев об очередном ужесточении: "По всей территории страны...".