Локдаун во Львове продлили до 4 апреля

Такое решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям Львова.

При этом мэр города Андрей Садовой сетует на нехватку медперсонала, говорит город остро в них нуждается.

Важно отметить, что за минувшие сутки во Львовской области было зарегистрировано 937 новых случаев заболевания коронавирусом.

коронавирус, больница, врачи

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"Сегодня принято решение о развертывании временного госпиталя на базе помещений медицинского университета, которые они арендуют в Больнице скорой помощи. Обратились в Минздрав с просьбой внести детскую больницу на Орлика в перечень медучреждений, которые лечат детей, больных коронавирусом", — говорится в сообщении мэра.

Ранее мы писали, что в МОЗ снова обновили карантинное зонирование

22 марта в Украине красных зон стало больше.

Видимо, введення третього локдауна по всей стране не за горами, так как теперь в красной зоне находится Киев, а также Киевская, Житомирская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская, Одесская и Сумская области.

Остальные регионы относятся к "желтому" уровню опасности.

Премьер-министр Украины ранее сообщил, что в Украине могут ввести локдаун по всей стране, если все регионы попадут в «красную» зону.

К слову, о новой волне коронавируса в Украине, Шмыгаль рассказал, когда введут жесткий локдаун: "К сожалению...".

Как сообщала Politeka, украинские города начали переходить на жесткий карантин, закрывается общепит и не только: что будет дальше.

Также Politeka писала о новом локдауне, в Минздраве предупредили украинцев об очередном ужесточении: "По всей территории страны...".