Верующим украинцам рассказали, чего категорически нельзя есть перед Пасхой

Чтобы Великий пост приносил максимальную пользу, нужно придерживаться нескольких правил.

Как правильно питаться во время поста, рассказала диетолог Ирина Гудим.

Главной составляющей постного меню является растительный белок, который тело использует, чтобы «отремонтировать» поврежденные участки.

Каши также являются частью постной диеты, и лучше всего выбирать крупы с низким гликемическим индексом.

Белый рис лучше заменить на коричневый, а также добавить в рацион гречку, булгур, овсянку и киноа.

Во время поста нельзя есть молочные продукты.

Покупая продукты в магазине, прочитайте состав, чтобы быть уверенным, что они не содержат запрещенных ингредиентов.

Полезные жиры можно получить с не рафинированного масла для салатов, орехов и авокадо.

Диетолог рассказала, что выходить из диеты нужно медленно, постепенно. Не нужно в первый день пасхи сьедать всю еду на столе.

Также мы писали, что локдаун во Львове продлили до 4 апреля.

Такое решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям Львова.

При этом мэр города Андрей Садовой сетует на нехватку медперсонала, говорит город остро в них нуждается.

Важно отметить, что за минувшие сутки во Львовской области было зарегистрировано 937 новых случаев заболевания коронавирусом.

"Сегодня принято решение о развертывании временного госпиталя на базе помещений медицинского университета, которые они арендуют в Больнице скорой помощи. Обратились в Минздрав с просьбой внести детскую больницу на Орлика в перечень медучреждений, которые лечат детей, больных коронавирусом", — говорится в сообщении мэра.

К слову, о новой волне коронавируса в Украине, Шмыгаль рассказал, когда введут жесткий локдаун: "К сожалению...".

Как сообщала Politeka, украинские города начали переходить на жесткий карантин, закрывается общепит и не только: что будет дальше.

Также Politeka писала о новом локдауне, в Минздраве предупредили украинцев об очередном ужесточении: "По всей территории страны...".