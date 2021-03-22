Украинцы развели костер на балконе многоэтажки
Об этом рассказали «Киеве оперативном» в Facebook.
Жители квартиры в одном из жилых кварталоврешили приготовить шашлык, не выходя из дома.
Странное поведение жильцов квартиры заставило понервничать их соседей.
«Во-первых, это красиво», «Наверное, ещё до сих пор газ не подключили», «От не надо только завидовать!», «Здесь же явно отсутствие или сильное поражение мозга. Вызвать полицию и дурку», - комментируют происходящее украинцы.
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Также мы писали, что локдаун во Львове продлили до 4 апреля.
Такое решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям Львова.
При этом мэр города Андрей Садовой сетует на нехватку медперсонала, говорит город остро в них нуждается.
Важно отметить, что за минувшие сутки во Львовской области было зарегистрировано 937 новых случаев заболевания коронавирусом.
"Сегодня принято решение о развертывании временного госпиталя на базе помещений медицинского университета, которые они арендуют в Больнице скорой помощи. Обратились в Минздрав с просьбой внести детскую больницу на Орлика в перечень медучреждений, которые лечат детей, больных коронавирусом", — говорится в сообщении мэра.
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Как сообщала Politeka, украинские города начали переходить на жесткий карантин, закрывается общепит и не только: что будет дальше.
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