Отстранение от занятий в школе или детском саду ребенка, не привитого по возрасту, является законным
Как передает Politeka.net, такое решение принял Верховный Суд после рассмотрения судебных решений районного и апелляционного судов, которыми отказано в удовлетворении иска о признании недействительным и отмене приказа директора лицея об отстранении от занятий ученицы, не привитой по возрасту.
Таким образом, в соответствии с положениями ст. 3 Конвенции о правах ребенка во всех вопросах в отношении детей первоочередное внимание уделяется наилучшим интересам ребенка.
Кроме того, закон дает право родителям отказаться от проведения обязательных прививок ребенку, но согласно нормам статей 3 и 53 Конституции Украины, нельзя не признать приоритетность обеспечения безопасности жизни, здоровья и безопасности человека над правом на образование.
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