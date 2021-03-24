Отстранение от занятий в школе или детском саду ребенка, не привитого по возрасту, является законным

Как передает Politeka.net, такое решение принял Верховный Суд после рассмотрения судебных решений районного и апелляционного судов, которыми отказано в удовлетворении иска о признании недействительным и отмене приказа директора лицея об отстранении от занятий ученицы, не привитой по возрасту.

Таким образом, в соответствии с положениями ст. 3 Конвенции о правах ребенка во всех вопросах в отношении детей первоочередное внимание уделяется наилучшим интересам ребенка.

Кроме того, закон дает право родителям отказаться от проведения обязательных прививок ребенку, но согласно нормам статей 3 и 53 Конституции Украины, нельзя не признать приоритетность обеспечения безопасности жизни, здоровья и безопасности человека над правом на образование.

Ранее мы писали, что на Харьковщине в детском саду вспышка инфекции

В селе Слобожанское Харьковской области произошла вспышка кишечной инфекции. Зафиксировано шесть случаев отравления в ясельном детском саду №3.

В течение нескольких дней заболело шестеро детей - четверо воспитанников заведения находятся на амбулаторном лечении, двое - госпитализированы.

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