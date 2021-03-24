Украинцам разъяснили, действительно ли ношение масок в парках и на улице будет обязательным для регионов из «красной» карантинной зоны
Накануне многих украинцев озадачила появившаяся в СМИ информация, согласно которой в регионах «красной» зоны планируют сделать обязательным ношение масок в общественных местах, в том числе в парках и на улице.
24 марта на сайте Минздрава появилось официальное заявление, которое прояснило ситуацию. Так, в ведомстве подчеркнули, что требование носить маски не распространяется на парки и скверы. В заявлении отмечается, что информация, прошедшая в СМИ накануне, была ошибочной.
В Минздраве также прояснили, в каких местах ношение маски в «красной» зоне будет обязательным. Так, речь идет об учреждениях здравоохранения, подземных переходах, остановках общественного транспорта и других территориях общего пользования, где невозможно соблюдать дистанцию не менее 1 метра.
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Отметим, что ситуация с коронавирусом в Украине остается напряженной. Сейчас в "красной" зоне находятся Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.
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