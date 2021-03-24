Украинцам разъяснили, действительно ли ношение масок в парках и на улице будет обязательным для регионов из «красной» карантинной зоны

Накануне многих украинцев озадачила появившаяся в СМИ информация, согласно которой в регионах «красной» зоны планируют сделать обязательным ношение масок в общественных местах, в том числе в парках и на улице.

24 марта на сайте Минздрава появилось официальное заявление, которое прояснило ситуацию. Так, в ведомстве подчеркнули, что требование носить маски не распространяется на парки и скверы. В заявлении отмечается, что информация, прошедшая в СМИ накануне, была ошибочной.

В Минздраве также прояснили, в каких местах ношение маски в «красной» зоне будет обязательным. Так, речь идет об учреждениях здравоохранения, подземных переходах, остановках общественного транспорта и других территориях общего пользования, где невозможно соблюдать дистанцию не менее 1 метра.

Отметим, что ситуация с коронавирусом в Украине остается напряженной. Сейчас в "красной" зоне находятся Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.

В свою очередь, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что возможно введение нового локдауна по всей Украине.

Он заявил, ужесточение карантинных мер зависит от того, ухудшится ли ситуация с коронавирусом в ближайшее время.

Напомним, локдаун во всей Украине, в СНБО огорошили заявлением: "В ближайшее время...".

Как сообщала Politeka, ужесточение карантина по всей Украине: как избежать многотысячного штрафа.

Также Politeka писала, что ужесточение карантина, украинцев предупредили о драконовских штрафах в 17 тысяч гривен: "Все должны...".