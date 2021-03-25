Пандемия коронавируса в Украине набирает оборотов, среди заболевших все больше детей
О ситуации в одном из медучереждений столицы рассказала директор "Киевской городской детской клинической инфекционной больницы" Татьяна Каминская, передает "Обозреватель".
По ее словам, количество мест для больных детей в больнице увеличилось до 100.
"В нашем заведении сейчас 65% занятых коек, 4 ребенка в отделении интенсивной терапии. Все кислородозависимые, но нет интубированных, то есть они без аппаратного дыхания. Примерно 50% госпитализированных – дети дошкольного возраста, среди них много малышей до 1 года", – поделилась медик.
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Каминская отметила, для родителей причиной для переживания и обращению к специалисту, может стать вялость ребёнка и его нежелание проводить время на свежем воздухе.
Также стоит обращать внимание на его дыхание: если оно затруднено, то вам непременно нужно проконсультироваться с врачом.
Стоит отметить, что за 24 марта было подтверждено 16 669 новых случаев заражения вирусом, что является рекордом с начала пандемии.
Как сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, среди них заболело 786 детей и 446 медработников.
Также неутешительная статистика и в смертности от ковида: за прошедшие сутки болезнь забрала жизни 362 украинцев.
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