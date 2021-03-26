В Украине зафиксировали новый коронавирусный антирекорд

Как сообщается на сайте СНБО, за прошлые сутки, 25 марта, в Украине зафиксировали 18 132 случаев заражения COVID-19, 326 человек умерло и 7 138 смогли побороть вирус.

Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 1 614 707 случаев заболевших, из них 31 461 умерло и 1 290 158 человек выздоровели.

К слову, в Украину доставили первую партию китайской вакцины от коронавируса.

Об этом сообщили на сайте посольства Украины в Китайской Народной Республике и в Монголии.

Первая партия 1,915 млн доз препарата CoronaVac уже в стране.

Известно, что указанная инактивированная вакцина, которая была 10 марта зарегистрирована Минздравом Украины, прошла все этапы клинических исследований, официально подтвердив ее эффективность и безопасность.

Она широко применяется для защиты населения от пандемии в КНР, Бразилии, Мексике, Чили, Турции, Индонезии, Таиланде , Малайзии и т. д.

Напомним, локдаун во всей Украине, в СНБО огорошили заявлением: "В ближайшее время...".

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