Переход на летнее время в 2021 году в Украине все же произойдет



Как передает Politeka.net, разговоры об отмене перевода часов стали одной из самых обсуждаемых тем последних недель.

Поскольку Верхованая Рада не смогла принять необходимый законопроект, и Кабмин также не рассмотрел данный вопрос, переход на летнее время произойдет в последнее воскресенье марта.

Так, стрелки часов нужно будет перевести на час вперед в ночь с 27 на 28 марта в 03:00.