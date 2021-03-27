Переход на летнее время в 2021 году в Украине все же произойдет
Как передает Politeka.net, разговоры об отмене перевода часов стали одной из самых обсуждаемых тем последних недель.
Напомним, впервые Украина начала переводить время на час вперед летом 1981 года вместе с остальными республиками СССР.
Стоит отметить, что переход на летнее время все таки могут отменить, но уже после 28 марта. В Верховной Раде сообщили, что законопроект о сезонном переходе времени в Украине потребует двухнедельной доработки.
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