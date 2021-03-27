Переход на летнее время в 2021 году в Украине все же произойдет

Как передает Politeka.net, разговоры об отмене перевода часов стали одной из самых обсуждаемых тем последних недель.

Поскольку Верхованая Рада не смогла принять необходимый законопроект, и Кабмин также не рассмотрел данный вопрос, переход на летнее время произойдет в последнее воскресенье марта.
Так, стрелки часов нужно будет перевести на час вперед в ночь с 27 на 28 марта в 03:00.

перевод часов

Напомним, впервые Украина начала переводить время на час вперед летом 1981 года вместе с остальными республиками СССР.

Стоит отметить, что переход на летнее время все таки могут отменить, но уже после 28 марта. В Верховной Раде сообщили, что законопроект о сезонном переходе времени в Украине потребует двухнедельной доработки.

Верховная Рада, фото: скриншот You Tube

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