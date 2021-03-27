На Донбассе погибли четверо военных ВСУ в результате обстрела оккупантов позиций украинских бойцов

Об этом сообщили в пресс-службе военной части А2641 в Facebook.

43-летний офицер служил в 143-м Центре разминирования, был выпускником Каменец-Подольского военно-инженерного института и всю жизнь посвятил армии.

На фронте 26 марта погиб 47-летний боец 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Сергей Барнич.

В декабре 2020-го Сергей Михайлович был награжден грамотой Кольского городского головы и медалью "За достоинство и патриотизм" по случаю 4-й годовщины создания 109-го отдельного горно-штурмового батальона.

Имена еще двух других погибших под Шумами пока не разглашают.

"Господи, какое горе.Какая страшная и бесконечная эта война. А мы живем своей жизнью, потому что гибнут герои. Господи, найди ему место тихое и спокойное. Потому что на земле такого не нашлось..Сил душевных родным", "Спасибо герою, пусть память о нем не угаснет никогда в наших сердцах и благодарность ему за нашу мирную жизнь, а семье искреннее сочувствие и низкий поклон, это действительно герои нашей Родины , настоящие офицеры и воины, мужчины чести", "Господь забирает лучших сынов Украины .Светлая и вечная память .Соболезнования родным . Не забудем, не простим" - пишут украинцы.

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