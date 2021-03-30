Дочь-подросток певицы Оли Поляковой, Маша, всколыхнула публику слишком взрослым образом

Как передает Politeka.net, 16-летняя девушка опубликовала серию ярких фото, на которых предстала на отдыхе в Египте.

Маша вслед за своей мамой любит эпатировать публику, но еще не совсем умело. Видимо, она решила продемонстрировать свою женскую харизму, расположившись в томных позах и придав пикантности кружевным бельем, но немного перестаралась.

Так, дочь Поляковой расстегнула и смело приспустила белую рубашку, сверкнув упругой красотой в черном бюстье. Вздернутый подбородок, слегка приоткрытый ротик и эти черные стрелки с рыжими тенями сделали свое дело - публика не смогла пройти мимо, хоть и с критикой.

Примечательно, что девушку сравнили в комментариях с российской эпатажной певицей Жанной Агузаровой.

"Зачем на каждых фото рот открывать?"; "Второе фото ужасное,стрелки не понятные и нос🤭"; "А я всё думаю, на кого она так похожа?!! Агузарова вылитая😁"; "Не, Машуня, много макияжа, не нужен он тебе, ты красотулька 🔥"; "Красивая же девочка! Но образы выбирает... Женщины с низкой социальной ответственностью"; "Не мое дело, но меняться нужно тебе😢😢 хотя ты красивая🔥👏"; "На Lady Gaga похожа❤️"; "Господи, а какая она будет через лет 10. Такие плохие черты лица: нос, рот ужасный, уши... А такая умная девочка, эрудированная, развитая, а не понимает, что недостки не выставляют..."; "Зачем копировать свою мать? Макияж, одежда, поведение посты в соцсетях. Будь собой, тебе ведь не за 30!"

Напомним, полуголая дочь Поляковой, оседлав поручни на пирсе, показала свои "кровь с молоком": "Завидуйте молча!".

Как сообщала Politeka, юная дочь Поляковой ушла в отрыв на роскошном курорте, удивив даже маму: "Ты что, бухаешь?".

Также Politeka писала, что 16-летняя дочь Поляковой устроила недетскую фотосессию в бикини, затмив даже маму: "Горячая штучка".