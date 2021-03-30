Львовский медик эмоционально обратилась к украинцам



Как передает Politeka.net, видео женщина разместила на своей страничке в Facebook ( чтобы посмотреть - доскролльте страничку до конца)



По ее словам, эпидемиологическая ситуация во Львове плачевная, а "скорые" без перерыва подвозят в больницы новых больных.

"Приезжают скорые - как горячие пирожки привозят людей. Людей не успевают подключать к кислороду и они умирают. Все. Вы понимаете? На днях умерла наша медсестра, которая никогда ничем не болела. Поэтому, если кто-то переживает за коммунальные услуги, еще какую-то фигню... Сидите на холодном чае и черном куску хлеба! Переживите этот период, а потом будете ездить за границу, гулять с детьми. Главное, чтобы было с кем", - обратилась медик.

Также она отметила, что британский штамм вируса, которые уже зафиксировали в Украине, намного опасней от обычного.



"Опомнитесь! Мне хочется матом загнуть! Сидите дома! Позади меня скорая, которая привезла больного. Я вас прошу, сидите дома", - заявила медик.

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