Львовский медик эмоционально обратилась к украинцам
Как передает Politeka.net, видео женщина разместила на своей страничке в Facebook ( чтобы посмотреть - доскролльте страничку до конца)
По ее словам, эпидемиологическая ситуация во Львове плачевная, а "скорые" без перерыва подвозят в больницы новых больных.
"Приезжают скорые - как горячие пирожки привозят людей. Людей не успевают подключать к кислороду и они умирают. Все. Вы понимаете? На днях умерла наша медсестра, которая никогда ничем не болела. Поэтому, если кто-то переживает за коммунальные услуги, еще какую-то фигню... Сидите на холодном чае и черном куску хлеба! Переживите этот период, а потом будете ездить за границу, гулять с детьми. Главное, чтобы было с кем", - обратилась медик.
Также она отметила, что британский штамм вируса, которые уже зафиксировали в Украине, намного опасней от обычного.
"Опомнитесь! Мне хочется матом загнуть! Сидите дома! Позади меня скорая, которая привезла больного. Я вас прошу, сидите дома", - заявила медик.
С пальца Ани Лорак исчезло кольцо от любовника, чем обернулось примирение с экс-мужем: "Отправная точка..."
Трагедия потрясла Ольгу Сумскую, Гарика Кричевского и других звезд, печальные подробности: "Прощай, Сашуля!"
Пугачева со сцены сообщила , что случилось с ее подругой Лаймой Вайкуле: "Алла, у меня горе"
Прожиточный минимум в Украине изменится, в Минсоцполитики сделали важное заявление: "Для расчета соцвыплат..."
Путешествия сказались на жизни Комарова из "Мир наизнанку", ведущий просит о помощи: "О Боже, это реально..."
Напомним, локдаун во всей Украине, в СНБО огорошили заявлением: "В ближайшее время...".
Как сообщала Politeka, ужесточение карантина по всей Украине: как избежать многотысячного штрафа.
Также Politeka писала, что ужесточение карантина, украинцев предупредили о драконовских штрафах в 17 тысяч гривен: "Все должны...".