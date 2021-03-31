Боевой медик спасла раненного бойца из-под пулеметного обстрела на Донбассее

Как передает Politeka.net, о героине рассказа военный журналист Игорь Левенок на своей страничке в Facebook.

"А говорят, что ангелов не бывает... Бывают! И выглядят иногда они вот так. Это - Светлана, боевой медик, которая без всяких колебаний бросилась спасать ребят, их расстреливали российские снайперы в районе Шумов. Девушке 24 года. По специальности она врач-реаниматолог", поделился журналист.

По его словам, во время обстрела украинских позиций Светла вытащила одного бойца буквально на себе.

За мужество и героизм командование части представило медика к награде орденом Богдана Хмельницкого.

Напомним, в результате обстрела наших позиций 26 марта Украина потеряла четверых защитников.

Также мы сообщали, что 18 марта на фронте также оборвалась жизнь украинца.

Он получил пулевое ранение. Медицинская помощь была оказана оперативно, но спасти военного не удалось.

Напомним, что Украина понесла невосполнимые потери на Донбассе: в ВСУ сообщил горестную весть.

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