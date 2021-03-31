За прошедшие сутки в Украине было побито сразу два антирекорда связанных с коронавирусом



Как передает Politeka.net, об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте СНБО "Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса".

Так, за 30 марта было подтверждено 11 226 новых случаев заражения вирусом. Суточный прирост по сравнению с 29 марта увеличился более чем на 500.

Среди новых зараженных оказались 491 ребенок и 335 медработников.

Также неутешительная статистика и в смертности от ковида: за прошедшие сутки болезнь забрала жизни 407 украинцев, что является рекордом за все время пандемии в стране.

Напомним, в "красной" карантинной зоне до сих пор остаются Киев и 10 регионов Украины.

В "оранжевой" зоне - 13 областей, а в "желтой" осталась только Херсонщина.

Также стоит отметить, что местные власти уже начали вводить локдлаун в отдельных украинских городах.

В МОЗ прогнозируют, что в ближайшие 2-3 недели количество больных коронавирусом в сутки может вырасти до 25 тысяч.

Напомним, локдаун во всей Украине, в СНБО огорошили заявлением: "В ближайшее время...".

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