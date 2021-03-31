Украинцев ждет перерасчет пенсий, после которого часть населения получит надбавки к выплатам

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на ст. 42 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Так, Пенсионный фонд Украины уже с четверга, 1 апреля 2021 года, проведет перерасчет пенсий работающим пенсионерам. Выплаты будут песчитаны примерно для 2 млн украинцев.

Согласно закону, перерасчет работающим пенсионерам будет проведен тем, кому пенсия была назначена или пересчитана два года назад, то есть до 1 апреля 2019 года. При этом этот срок не зависит от перерывов в работе. Перерасчет пенсии производится из заработной платы (дохода), с которой рассчитана пенсия. Увеличение пенсии определяется для каждого пенсионера отдельно.

Таким образом, перерасчет пенсий будет произведен не для всех украинцев. По данным Госстата, по состоянию на сегодня в Украине насчитывается около 2,7 млн работающих пенсионеров, и 700 тысяч из них вышли на пенсию в течение последних двух лет. Таким образом, перерасчет будет произведен для 2 млн пенсионеров.

Расчеты показывают, что примерный размер надбавки может составить около 2% от размера пенсии. Например, пенсионер, который получает 6 тысяч гривен в месяц, будет получать на 120 грн больше. Если же зарплата работающих пенсионеров уменьшилась, они имеют право учитывать средний заработок за предыдущий период.

Напомним, пенсии в Украине резко обрушатся, в Минсоцполитики огорошили цифрами: "смогут получать только..."

Как сообщала Politeka, пенсии в Украине резко вырастут, перерасчет не за горами: кто будет получать 18 540 уже в июле

Также Politeka писала, что украинцам светит новый вид пенсий, законопроект уже в Раде, кого коснется: "25% для тех, кто..."