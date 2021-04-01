Мировая торговля потеряла миллиарды долларов из-за блокировки Суэцкого канала
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Коммерсант".
Так, глава администрации Усама Рабиа рассказал, что из-за блокирования Суэцкого канала мировая торговля могла потерять немалые средства - от 6 до 10 млрд долларов, а убытки для администрации составили около 1 млрд долларов.
Он подчеркнул, что расследование аварии продлится не менее недели. Контейнеровоз Ever Given не покинет канал, пока расследование не будет завершено.
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"Мы будем вести подсчеты, учтем все средства, которые мы использовали с первого дня инцидента, расходы на работу буксиров и дноуглубительных судов, которые работали круглосуточно, это значительная сумма", - сказал Рабиа.
Предварительная сумма убытков, по его словам, составляет около 1 млрд долларов.
"Это то, что принадлежит государству по праву", - уточнил он.
Следует отметить, что Allianz оценивала убытки от блокировки Суэцкого канала для мировой торговли примерно в 6-10 млрд долларов каждую неделю. По данным The Loadstar, простаивающие операционные расходы судов составляли около 3,25 млн долларов каждые сутки для контейнеровозов, а для танкеров - около 500 тысяч долларов.
Как известно, движение на Суэцком канале заблокировано уже больше недели, с 23 марта. Контейнеровоз Ever Given сняли с мели в понедельник, 29 марта. Эксперты отмечают, что из - за блокирования движения Суэцкий канал ежедневно терял немалые суммы - около 12-14 млн долларов.
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