Мировая торговля потеряла миллиарды долларов из-за блокировки Суэцкого канала

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Коммерсант".

Так, глава администрации Усама Рабиа рассказал, что из-за блокирования Суэцкого канала мировая торговля могла потерять немалые средства - от 6 до 10 млрд долларов, а убытки для администрации составили около 1 млрд долларов.

Он подчеркнул, что расследование аварии продлится не менее недели. Контейнеровоз Ever Given не покинет канал, пока расследование не будет завершено.

"Мы будем вести подсчеты, учтем все средства, которые мы использовали с первого дня инцидента, расходы на работу буксиров и дноуглубительных судов, которые работали круглосуточно, это значительная сумма", - сказал Рабиа.

Предварительная сумма убытков, по его словам, составляет около 1 млрд долларов.

"Это то, что принадлежит государству по праву", - уточнил он.

Следует отметить, что Allianz оценивала убытки от блокировки Суэцкого канала для мировой торговли примерно в 6-10 млрд долларов каждую неделю. По данным The Loadstar, простаивающие операционные расходы судов составляли около 3,25 млн долларов каждые сутки для контейнеровозов, а для танкеров - около 500 тысяч долларов.

Как известно, движение на Суэцком канале заблокировано уже больше недели, с 23 марта. Контейнеровоз Ever Given сняли с мели в понедельник, 29 марта. Эксперты отмечают, что из - за блокирования движения Суэцкий канал ежедневно терял немалые суммы - около 12-14 млн долларов.

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