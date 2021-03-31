В Україні напередодні Великодня істотно подорожчали деяки продукти харчування

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Сьогодні".

Так, у минулому році продукти в Україні подорожчали на 9,1%, в січні поточного року - на 1,4%, а в лютому - ще на 2,2%.

За прогнозами НБУ, ціни на їжу будуть рости аж до нового врожаю.

"Лідерами" подорожчання в Україні стали яйця - за рік їхня вартість зросла майже на 85%. Однак у березні 2021 року яйця вже почали дешевшати. Оптова ціна за місяць знизилася з 32 до 28 грн за десяток. Однак в цьому році вже наприкінці квітня яйця можуть знову подорожчати, тому що перед Великоднем традиційно зростає попит на цей продукт.

Що ж стосується м'яса, у Нацбанку, вважають, що навесні воно буде дорожчати через підвищення цін на корми для тварин. Зокрема, на вартість м'яса впливають ціни на зерно, а вони на світових ринках зараз стрімко зростають.

Курятина і інші види м'яса дорожчають зараз у багатьох країнах. Україна експортує цей товар, тому варто очікувати, що і всередині країни ціни на нього не будуть падати. В березні курятина вже подорожчала. Ціна на тушку піднялась з 53 до 57,5 ​​грн за 1 кг, а на задню чверть - з 46 до 53 грн за 1 кг.

Втім, президент Українського аналітичного центру Олександр Охрименко вважає, що перед Великоднем подорожчає хіба що свинина - десь на 10-15%. Це відбувається щороку, тому що до Великодня українці традиційно віддають перевагу стравам зі свинини. Після Великодня ціни на свинину впадуть - приблизно на 20%.

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