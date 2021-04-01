В этом году в Украине оказание стоматологической медицинской помощи выделили в отдельный амбулаторный пакет

Он так же будет покрывать только ургентную стоматологическую помощь всем и плановую стоматологическую помощь детям до 18 лет, кроме ортодонтических процедур и протезирования, сообщает НСЗУ в Фейсбук.

Национальная служба здоровья получила предложения на подписание договоров по пакету "стоматологическая медицинская помощь в амбулаторных условиях" от 798 медицинских учреждений.

Тариф на медицинские услуги по стоматологической медицинской помощи в амбулаторных условиях составляет 116 гривен.

В перечень бесплатных стоматологических услуг включено:

первичный осмотр пациента или пациентки с оценкой состояния стоматологического здоровья, в соответствии с подходами ВОЗ;

ургентная стоматологической помощи детям и взрослым;

оказание плановой стоматологической помощи детям (кроме ортодонтических процедур и протезирования);

инструментальные исследования в рамках ургентной стоматологической помощи, а также плановой стоматологической помощи детям;

организация и проведение обязательных медицинских профилактических осмотров учащихся общеобразовательных учебных заведений, а также детей до 6 лет, в соответствии с действующим законодательством;

своевременное обезболивание на всех этапах диагностики и лечения;

оказание неотложной медицинской помощи пациентам, вызов бригады экстренной (скорой) медицинской помощи при необходимости и оказания неотложной медицинской помощи до ее прибытия.

Для взрослых

Программа медицинских гарантий покрывает ургентную стоматологию - снятие острой боли и лечения состояний, угрожающих жизни. Для детей до 18 лет - полностью покрывается плановая детская стоматология. Потому что это предотвращает ухудшение общего здоровья ребенка.

Протезирование, брекеты и другие дорогостоящие стоматологические услуги не входят в гарантированный пакет. И могут оплачиваться из других источников могут быть отдельные программы местного бюджета или за счет пациента.

К слову, согласно закону, принятому еще в 2011-м, каждый год пенсионный возраст увеличивался на полгода

Речь о повышении пенсионного возраста только для женщин. В 2021-м произойдет последний этап, таким образом возраст для выхода на заслуженный отдых с 55 вырос еще на пять лет, и теперь все украинцы будут выходить на пенсию в 60 лет.

Следовательно, право на получение пенсии в возрасте 59 лет 6 месяцев имеют женщины, родившиеся с 1 октября 1960 года по 31 марта 1961 года. В 60 лет на пенсию будут выходить женщины, родившиеся после 1 апреля 1961 года.

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