В Украине активно распространяются слухи о введении комендатского часа на фоне обострения ситуации с коронавирусом

Как передает Politeka, этот вопрос прокомментировал в эфире телеканала "Украина 24" глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.

Так, после усиления карантина в Киеве с 5 по 16 апреля появились слухи о том, что в столице и даже по всей Украине могут ввести комендантский час.

На фоне этого глава МОЗ расставил все точки над "і" в данном вопросе. По его словам, таких разговоров в правительстве никогда не было, и подобные меры реализовать на территории страны не так просто - сначала нужно ввести чрезвычайное положение, а это сложный юридический процесс.

"Мы никогда не вели таких разговоров. Введение комендантского часа, если говорить даже чисто юридически, возможно только если на территории страны будет введено чрезвычайное положение. Там есть соответствующий механизм введения этого чрезвычайного положения, согласование соответственно Верховной Радой, утверждение президентом, после чего могут быть введены такие меры", - сказал он.

Он также заверил, что нынешние меры борьбы с коронавирусом уже дают свои результаты.

"У нас сейчас 11 областей находятся в адаптивном карантине... Вы можете видеть эффективность нашего плана адаптивного карантина, так как вирус развивается по регионам, областям. Сначала была Ивано-Франковская область, Черновицкая область, потом начали присоединяться другие области, но в то же время стабилизируется ситуация в первых двух", - сказал он.

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