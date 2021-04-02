На Закарпатье ожидается поднятие уровня воды в реках
Об ухудшении погодных условий предупредили Закарпатском центре по гидрометеорологии, передает "Мукачево нет".
По прогнозам синоптиков вечером 2 апреля ожидаются значительные дожди, на высокогорье мокрый снег, местами ливни.
Также на реках ожидают повышения уровней воды на 0.3 - 1.0 м, в пределах коренных берегов, а в местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока с подтоплением.
Дочь Галкина и Пугачевой "проехалась" по Бузовой, скандальное видео: "Лишь бы сама такой не стала..."
Растрепанная Джоли без капли косметики удивила реальной внешностью: "Эти пухлые губки..."
ЧП с Кароль на "Голосі країни", в Сети показали, кто подставил ей подножку: "Теперь понятно, почему..."
54-летняя Сумская засветила роскошное "гнездышко", в которое переехала с Борисюком: «Позолота, мрамор и…»
Каменских расплакалась, уехав от Потапа с подругой, тайна расставания раскрыта: "Я поняла, что нужно..."
В ГСЧС Закарпатья предупреждают, что на горных дорогах возможна гололедица, вероятны нарушения электроснабжения.
Также мы писали, что украинец бесплатно лечит зубы людям с особыми потребностями.
Ранее Олег Орос бесплатно протезировании зубы пенсионерам, а сейчас решил помогать и людям с ограниченными возможностями.
"Как я обещал начали помогать и дарить улыбку людям с ограниченными возможностями. Попробуй сделать что-то для кого-то очень значимое, и не ждать за это выгоды или платы, а просто искреннее спасибо.
Слезы счастья людей, которые не в состоянии сделать для себя элементарных вещей из-за нехватки средств, это самая большая награда для меня, ощущение, что я действительно для кого-то полезен. Цель жизни - не быть счастливым или богатым. Это быть полезным, быть сострадательным, это для меня имеет значение", - говорит Олег.
Напомним, локдаун с 5 апреля: стало известно, как раздобыть спецпропуск для общественного транспорта.
Как сообщала Politeka, больница перегружена втрое, а медсестры теряют сознание: что происходит в ковидном отделении в Днепре.
Также Politeka писала, что в Украине антирекорд по летальным случаям из-за вируса: Минздрав публикует неутешительные данные.