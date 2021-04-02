На Закарпатье ожидается поднятие уровня воды в реках

Об ухудшении погодных условий предупредили Закарпатском центре по гидрометеорологии, передает "Мукачево нет".

По прогнозам синоптиков вечером 2 апреля ожидаются значительные дожди, на высокогорье мокрый снег, местами ливни.

Также на реках ожидают повышения уровней воды на 0.3 - 1.0 м, в пределах коренных берегов, а в местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока с подтоплением.

В ГСЧС Закарпатья предупреждают, что на горных дорогах возможна гололедица, вероятны нарушения электроснабжения.

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Ранее Олег Орос бесплатно протезировании зубы пенсионерам, а сейчас решил помогать и людям с ограниченными возможностями.

"Как я обещал начали помогать и дарить улыбку людям с ограниченными возможностями. Попробуй сделать что-то для кого-то очень значимое, и не ждать за это выгоды или платы, а просто искреннее спасибо.

Слезы счастья людей, которые не в состоянии сделать для себя элементарных вещей из-за нехватки средств, это самая большая награда для меня, ощущение, что я действительно для кого-то полезен. Цель жизни - не быть счастливым или богатым. Это быть полезным, быть сострадательным, это для меня имеет значение", - говорит Олег.

Напомним, локдаун с 5 апреля: стало известно, как раздобыть спецпропуск для общественного транспорта.

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