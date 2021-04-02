16-летняя украинка родила второго ребенка в скорой

Об этом сообщил директор Днепропетровского областного центра экстренной медицины и медицины катастроф Радий Шевченко, передает "Мост Днепр".

У 16-летней девушки начались роды на 38-й неделе беременности и она вызвала скорую.

"Врачами скорой помощи было принято решение о госпитализации. Однако во время транспортировки в больницу, в санитарном автомобиле пришлось экстренно принимать роды. Родилась девочка. Ребёнка с мамой госпитализировали в Криворожский перинатальный центр", – сообщил Шевченко.

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Ранее Олег Орос бесплатно протезировании зубы пенсионерам, а сейчас решил помогать и людям с ограниченными возможностями.

"Как я обещал начали помогать и дарить улыбку людям с ограниченными возможностями. Попробуй сделать что-то для кого-то очень значимое, и не ждать за это выгоды или платы, а просто искреннее спасибо.

Слезы счастья людей, которые не в состоянии сделать для себя элементарных вещей из-за нехватки средств, это самая большая награда для меня, ощущение, что я действительно для кого-то полезен. Цель жизни - не быть счастливым или богатым. Это быть полезным, быть сострадательным, это для меня имеет значение", - говорит Олег.

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