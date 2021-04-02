Украинку "не пустили" в США

Елизавете Ястремской, которая будет представлять нашу страну на конкурсе "Мисс Вселенная-2020" 16 мая в Майами, отказали в американской визе.

На странице Miss Universe Ukraine в Facebook говорится, что визовые офицеры взяли паузу для вынесения своего решения.

"Дело в том, что родная сестра Елизаветы Ястремской вышла замуж за гражданина США и проживает с ним в Майами и, к сожалению, для нас – это неблагоприятное стечение обстоятельств. Также тот факт, что участницы "Мисс Вселенная" не должны быть замужем и иметь детей, показалось подозрительным визовым офицерам", - сообщила Елизавета.

Кроме того, мы писали, что в Харьков не хотят пускать известного комика

Так, в августе 2019 года Иван Абрамов незаконно посещал временно оккупированную территорию Крыма и давал концерт в Государственном академическом музыкальном театре Республики Крым, что является нарушением украинского законодательства.



В Харькове российский комик планирует выступить 13 мая во Дворце студентов НТУ ХПИ, этот концерт перенесен с июня 2020 года. Цена билетов – от 450 до 1250 гривен.

Напомним, локдаун с 5 апреля: стало известно, как раздобыть спецпропуск для общественного транспорта.

Как сообщала Politeka, больница перегружена втрое, а медсестры теряют сознание: что происходит в ковидном отделении в Днепре.

Также Politeka писала, что в Украине антирекорд по летальным случаям из-за вируса: Минздрав публикует неутешительные данные.