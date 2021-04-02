Украинку "не пустили" в США
Елизавете Ястремской, которая будет представлять нашу страну на конкурсе "Мисс Вселенная-2020" 16 мая в Майами, отказали в американской визе.
На странице Miss Universe Ukraine в Facebook говорится, что визовые офицеры взяли паузу для вынесения своего решения.
"Дело в том, что родная сестра Елизаветы Ястремской вышла замуж за гражданина США и проживает с ним в Майами и, к сожалению, для нас – это неблагоприятное стечение обстоятельств. Также тот факт, что участницы "Мисс Вселенная" не должны быть замужем и иметь детей, показалось подозрительным визовым офицерам", - сообщила Елизавета.
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