Украинский продюсер Игорь Кондратюк рассказал о ситуации с коронавирусом в Дубае
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Своими глазами видел людей на прогулке вдоль моря в масках. Вредно – скажете вы и доктор Комаровский? Наверное. Но – закон есть закон – скажут вам в ответ жители Дубая.
Увидел только несколько человек, у которых маска не на носу. Без масок люди были только у бассейна, на пляже и за столом в ресторане. Если вы в отеле, в аквапарке (половина которого закрыта!), попросите маску, вам ее дают бесплатно. Санитайзер – везде, где можно себе представить. В моллах убраны лавки", – рассказал Кондратюк.
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"Как я обещал начали помогать и дарить улыбку людям с ограниченными возможностями. Попробуй сделать что-то для кого-то очень значимое, и не ждать за это выгоды или платы, а просто искреннее спасибо.
Слезы счастья людей, которые не в состоянии сделать для себя элементарных вещей из-за нехватки средств, это самая большая награда для меня, ощущение, что я действительно для кого-то полезен. Цель жизни - не быть счастливым или богатым. Это быть полезным, быть сострадательным, это для меня имеет значение", - говорит Олег.
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