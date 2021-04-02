В Карпатах значительно похолодало и выпал снег - украинцев предупредили об опасности

Об этом сообщает "Черногорский горный поисково-спасательный" в Facebook, передает lenta.ua.



"На горе Поп Иван Черногорский облачно, туман (видимость до 50 метров), температура воздуха -1°, ветер западный 11 м/с", - говорится в сообщении.





По сообщению Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в связи с оттепелью, на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской области удерживается снеголавинная опасность 3-го уровеня.

Также мы писали, что украинец бесплатно лечит зубы людям с особыми потребностями.

Ранее Олег Орос бесплатно протезировании зубы пенсионерам, а сейчас решил помогать и людям с ограниченными возможностями.

"Как я обещал начали помогать и дарить улыбку людям с ограниченными возможностями. Попробуй сделать что-то для кого-то очень значимое, и не ждать за это выгоды или платы, а просто искреннее спасибо.

Слезы счастья людей, которые не в состоянии сделать для себя элементарных вещей из-за нехватки средств, это самая большая награда для меня, ощущение, что я действительно для кого-то полезен. Цель жизни - не быть счастливым или богатым. Это быть полезным, быть сострадательным, это для меня имеет значение", - говорит Олег.

Напомним, локдаун с 5 апреля: стало известно, как раздобыть спецпропуск для общественного транспорта.

Как сообщала Politeka, больница перегружена втрое, а медсестры теряют сознание: что происходит в ковидном отделении в Днепре.

Также Politeka писала, что в Украине антирекорд по летальным случаям из-за вируса: Минздрав публикует неутешительные данные.