Пассажиры устроили настоящий "свинарник"

Как передает Politeka.net, фото вопиющего инцидента в поезде "Интерсити" Киев - Львов показали "dtp.kiev.ua" в Facebook.

На опубликованных кадрах видно, что пассажиры после себя кучу объедков, лужи, рваные упаковки, обертки, стаканчики и пакеты с мусором как на креслах, так и на полу.

Украинцы были возмущены таким поступком пассажира или пассажиров. Некоторые даже предложили их вычислить с помощью камер или именных билетов.

В жизни всякое бывает. Каждый может может так... повеселится, перебрать, "перестараться", и чего скрывать, иногда хочет. Просто за такое стюардам и уборщикам и пр. персоналу нужно оставлять щедрые чаевые. Ну и, безусловно, не беспокоить попутчиков. А подход "заплатил за билет и творю шо хочу" - это быдланство, свинство и пр. эпитеты, указанные в комментариях", "По номеру места можно и фамилии узнать, и счёт за уборку выставить в догонку", - писали в комментариях под фото.

Стоит отметить, что такие случаи в украинских поездах, к сожалению, не редкость.