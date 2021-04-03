Пассажиры устроили настоящий "свинарник"

Как передает Politeka.net, фото вопиющего инцидента в поезде "Интерсити" Киев - Львов показали "dtp.kiev.ua" в Facebook.

На опубликованных кадрах видно, что пассажиры после себя кучу объедков, лужи, рваные упаковки, обертки, стаканчики и пакеты с мусором как на креслах, так и на полу.

Украинцы были возмущены таким поступком пассажира или пассажиров. Некоторые даже предложили их вычислить с помощью камер или именных билетов.

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В жизни всякое бывает. Каждый может может так... повеселится, перебрать, "перестараться", и чего скрывать, иногда хочет. Просто за такое стюардам и уборщикам и пр. персоналу нужно оставлять щедрые чаевые. Ну и, безусловно, не беспокоить попутчиков. А подход "заплатил за билет и творю шо хочу" - это быдланство, свинство и пр. эпитеты, указанные в комментариях", "По номеру места можно и фамилии узнать, и счёт за уборку выставить в догонку", - писали в комментариях под фото.

Стоит отметить, что такие случаи в украинских поездах, к сожалению, не редкость.
Ранее мы сообщали, что проводница поезда Днепр-Одесса показала, что после себя оставили подростки, которые ехали на соревнование.

На опубликованных кадрах было видно, что неубранный мусор, разломанные крепления для занавесок были в 7 купе вагона.

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