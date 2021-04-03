Пассажиры устроили настоящий "свинарник"
Как передает Politeka.net, фото вопиющего инцидента в поезде "Интерсити" Киев - Львов показали "dtp.kiev.ua" в Facebook.
На опубликованных кадрах видно, что пассажиры после себя кучу объедков, лужи, рваные упаковки, обертки, стаканчики и пакеты с мусором как на креслах, так и на полу.
Украинцы были возмущены таким поступком пассажира или пассажиров. Некоторые даже предложили их вычислить с помощью камер или именных билетов.
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На опубликованных кадрах было видно, что неубранный мусор, разломанные крепления для занавесок были в 7 купе вагона.
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