Вооруженные силы Украины принимают меры для усиления защиты государственной границы

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Сухопутных войск ВСУ Украины.

Так, в Украине объявлены сборы подразделений территориальной обороны.

Сборы проводятся с целью формирования и подготовки подразделений ТрО к выполнению задач по контролю населенных пунктов, усилению и защите государственной границы, охране и обороне определенных объектов, борьбе с диверсионно-разведывательными группами в отдельных областях южного региона страны.

"Целью сборов является наращивание возможностей подразделений ТрО к выполнению определенных им задач. Основными целями сборов являются совершенствование уровня умений и практических навыков командиров и штабов по управлению подразделениями, повышение индивидуальных навыков военнослужащих по выполнению определенных задач на реальных объектах", - говорится в сообщении.

В частности, речь идет о задачах по охране и защите административной границы с АР Крым, по прикрытию десантно-доступных участков побережья.

Также военные отработают навыки по контролю населенных пунктов, охране органов государственной власти, усилению охраны критических объектов, мостов, несению службы на блокпостах и тому подобное.

Кроме того, военные будут отрабатывать навыки по борьбе с диверсионно-разведывательными силами, другими вооруженными формированиями агрессора и антигосударственными незаконно созданными вооруженными формированиями.

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