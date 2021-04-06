Вооруженные силы Украины принимают меры для усиления защиты государственной границы
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Сухопутных войск ВСУ Украины.
Так, в Украине объявлены сборы подразделений территориальной обороны.
Сборы проводятся с целью формирования и подготовки подразделений ТрО к выполнению задач по контролю населенных пунктов, усилению и защите государственной границы, охране и обороне определенных объектов, борьбе с диверсионно-разведывательными группами в отдельных областях южного региона страны.
"Целью сборов является наращивание возможностей подразделений ТрО к выполнению определенных им задач. Основными целями сборов являются совершенствование уровня умений и практических навыков командиров и штабов по управлению подразделениями, повышение индивидуальных навыков военнослужащих по выполнению определенных задач на реальных объектах", - говорится в сообщении.
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В частности, речь идет о задачах по охране и защите административной границы с АР Крым, по прикрытию десантно-доступных участков побережья.
Также военные отработают навыки по контролю населенных пунктов, охране органов государственной власти, усилению охраны критических объектов, мостов, несению службы на блокпостах и тому подобное.
Кроме того, военные будут отрабатывать навыки по борьбе с диверсионно-разведывательными силами, другими вооруженными формированиями агрессора и антигосударственными незаконно созданными вооруженными формированиями.
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