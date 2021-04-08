Пассажир поезда "Укрзалізниці" родом с Дании был вынужден самостоятельно мыть окна вагона
Как передает Politeka.net, соответственный снимок мужчина опубликовал на своей страничке в Facebook.
"Очистить УЗ непросто, но это нужно сделать, верно?", - сообщил он в подписи к фото.
В комментариях под постом он отметил, что швабру и моющее средство он купил на в хозяйственном магазине накануне поездки.
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Напомним, киевские маршрутчики наплевали на карантин и забивают транспорт под завязку: кадры грубых нарушений.
Как сообщала Politeka, третий локдаун не за горами: в МОЗ снова обновили карантинное зонирование, "красных зон" стало больше.
Также Politeka писала, что в СНБО сделали важное заявление про тотальный локдаун в Украине,: "На этой неделе..."