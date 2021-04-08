Пассажир поезда "Укрзалізниці" родом с Дании был вынужден самостоятельно мыть окна вагона

Как передает Politeka.net, соответственный снимок мужчина опубликовал на своей страничке в Facebook.

"Очистить УЗ непросто, но это нужно сделать, верно?", - сообщил он в подписи к фото.

В комментариях под постом он отметил, что швабру и моющее средство он купил на в хозяйственном магазине накануне поездки.

"Нужно, на самом деле, чего-то более жестокого, плохо помылся окно. Скрябать нужно. Долго", - написал пассажир.

Украинцы были удивлены и благодарны иностранцу за такой поступок, а некоторые упрекнули предприятие в ненадлежащем сервисе.

"Вам должно быть стыдно", "Молодец", "Я не знаю, что сказать. Мне стыдно за "УЗ" и спасибо за заботу", - писали в комментариях под постом.