Украинский телеведущий Владимир Остапчук, который сейчас ведет популярное шоу "Маска", решил провести интересный эксперимент в центре Киева

Накануне завершения сезона известного шоу "Маска" Остапчук прошелся по центру Киева, сообщает Politeka.net. Таким образом, телеведущий решил проверить, узнают ли его прохожие. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Телеведущий рассказал, что шоу смотрят миллионы не только по телевизору, но и по интернету. Поэтому Владимир решил проверить, узнают ли его прохожие.

"Знаете, кто такой Владимир Остапчук?", - надев маску, звезда задавала вопрос людям.

С одним из мужчин телеведущий решил пошутить, сказав, что Остапчук взял большую сумму денег и куда-то исчез.

"Значит он кого-то убил", - произнес прохожий.

За 40 минут публикация в Инстаграме собрала более 3000 просмотров, а в Ютубе - более 2000 и много комментариев:

"Ну я бы его точно узнала)))", "Я тебя посреди ночи узнаю, вот тебя и Данилко", "Теперь с масками друг друга не узнают", "Обалденный классный ведущий❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Я бы узнала", "Я так и не понял, кто такой Владимир Остапчук? Это мистер Маска?", "Нормально....я в маске свою подругу не узнала ( 30 лет дружим))😂", "Подойдите ко мне в городе Днепр, я вас узнаю", "Володя правильно сказал:" капец". Что-то ему не те люди попадались. Хорошо хоть кто-то его узнал. Видимо, не все смотрят телевизор или интернет, хотя шоу "Маска" смотрят многие".

Напомним, жена Остапчука ошарашила видом с раздутыми губами и скулами: "Новая я? Муж, как тебе?".

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