Климатолог рассказала, что весна будет удивлять украинцев непостоянной погодой
В ближайшее время холодная погода будет сменять теплой каждые 5 дней, передает "Обозреватель".
Синоптик Вазира Мартазинова заявила, что "зимняя погода" в Украине наконец-то закончились, и наконец-то начинается настоящая весна.
Майская погода будет преимущественно похожа на теплые дни апреля.
Народный синоптик Леонид Горбань в то же время говорит, что еще несколько дней в Украине будет сохранятся прохладная погода.
Здоровье Пугачевой безнадежно подорвано, Галкин удивил откровениями: "До сих пор не заживает..."
Измученная Осадчая удивила видом без макияжа и решилась на признание: "Не моё..."
Ткач из "Квартал 95" удивил сменой имиджа, артиста не узнать: «Ласточкин, ты ли это?»
Имя супруги Олега Винника, которую он скрывает от публики, раскрыли в Сети: "Женат и уже давно"
"У Потапа глаза на лоб полезли": появились горячие кадры, как с Кароль без лифчика слетело платье
С 12 апреля начнет постепенно теплеть, а после 20 числа обещают, что температура воздуха будет достигать 18-20 градусов тепла.
Кроме того мы писали, что украинцы в ближайшие дни ощутят на себе магнитные бури.
Магнитная буря, по словам ученых, "красного" уровня G1, и произойдет произойдет в пятницу, 16 апреля.
17 апреля также ожидаются метеоволнения, но уже не такие сильные.
Напомним, магнитные бури сильно ударят по украинцам уже в ближайшие дни, озвучены даты.
Как сообщала Politeka, в мае украинцы получат длительные выходные: будем отдыхать четыре дня подряд и не только.
Также Politeka писала, в NASA впервые узнали, какой климат на Марсе: "от -20 градусов до...".