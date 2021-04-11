Климатолог рассказала, что весна будет удивлять украинцев непостоянной погодой

В ближайшее время холодная погода будет сменять теплой каждые 5 дней, передает "Обозреватель".

Синоптик Вазира Мартазинова заявила, что "зимняя погода" в Украине наконец-то закончились, и наконец-то начинается настоящая весна.

Майская погода будет преимущественно похожа на теплые дни апреля.

Народный синоптик Леонид Горбань в то же время говорит, что еще несколько дней в Украине будет сохранятся прохладная погода.

С 12 апреля начнет постепенно теплеть, а после 20 числа обещают, что температура воздуха будет достигать 18-20 градусов тепла.