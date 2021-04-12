Пасха в Украине может увеличить риск роста заболеваемости ковидом
Об этом говорится в материале "РБК-Украина".
Эксперты считают, что Пасха, которую в этом году будут отмечать на 2 мая, и которая совпадает с майскими - может переломить динамику заболеваемости в стране.
"К сожалению, массовые мероприятия - Пасха и остальные праздники - они увеличивают вероятность встречи с возбудителем и количество передачи вируса", - говорит директор Института биохимии Сергей Комиссаренко.
В то же время, по словам инфекциониста Владимира Курпиты, увеличение заболеваемости ковидом после Пасхи возможно.
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"Что касается рисков обострения эпидемической ситуации после Пасхи - разве что, если будет огромное скопление людей, и люди будут полностью пренебрегать всеми мерами безопасности. Пример прошлого года продемонстрировал, что пасхальные праздники не стали триггером, который бы запустил очередную волну эпидемии", - сказал Владимир Курпита.
К слову, как известно, праздник Пасхи в текущем году у православных верующих приходится на 2 мая, а 1 мая в Украине отмечают Международный день труда. Оба праздника являются государственными и выпадают на выходные дни.
Согласно статье 67 Кзот, в случае, когда официальный праздник совпадает с выходным днем, выходной переносится на следующий после праздничного.
Таким образом, украинцы получат сразу 4 выходных - с 1 по 4 мая (выходной субботы, на который попадает Международный день труда, переносится на понедельник 3 мая, а выходной воскресенья, на который выпадает Пасха - на вторник 4 мая).
На этом майские выходные не закончатся. Уже через неделю, в воскресенье, 9 мая, в Украине отмечают государственный праздник День Победы. Он также предусматривает перенос выходного дня на 10 мая.
Таким образом, всего в мае будет 18 рабочих дней и целых 13 выходных и праздничных.
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